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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ الإسكندرية لـ “الصحفيين": كل الدعم والمساندة لكم لإنشاء نادي لائق

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة والكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة، والكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في افتتاح نادي المحامين بجليم.

ورحب بهم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مؤكدا دعمه لخطوات النقابة في إنشاء ناديها على الكورنيش بمحافظة الإسكندرية، معلقا: اتمنى اشوف نادي الصحفيين مثل نادي المحامين وكل الدعم والمساندة لكم لإنشاء نادي لائق.

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