محافظ الإسكندرية لـ “الصحفيين": كل الدعم والمساندة لكم لإنشاء نادي لائق

شارك الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة والكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة، والكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في افتتاح نادي المحامين بجليم.

ورحب بهم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مؤكدا دعمه لخطوات النقابة في إنشاء ناديها على الكورنيش بمحافظة الإسكندرية، معلقا: اتمنى اشوف نادي الصحفيين مثل نادي المحامين وكل الدعم والمساندة لكم لإنشاء نادي لائق.