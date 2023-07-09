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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسطورة الاتفاق يكشف للوفد موعد نهاية أزمة صندوق الاستثمار بين الأندية

صالح خليفة
صالح خليفة

تحدث صالح خليفة الدوسري أسطورة نادي الاتفاق السعودي عن دعم صندوق الاستثمار السعودي للأندية الأربعة الكبرى، في دوري روشن دون عن باقي الأندية، والذي أثار الجدل في الظهور الأول للدعم المادي للاندية، ليكشف عن نهاية الأزمة في حال تنفيذ عدة أمور.

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قدم صندوق الاستثمار الدعم لأندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، دون عن باقي الأندية ليتساءل الجمهور لماذا لم يحصل الشباب أو الاتفاق على الدعم، والذي طلب الجميع بالإجابه عنه، وهو مال قاله أحد أساطير الكرة السعودي وأجاب صالح خليفه الدوسري نجم الاتفاق الأسبق عن هذا السؤال.

 

صالح خليفة يجيب هل دعم صندوق الاستثمار سيستحوذ على باقي الأندية؟

قال صالح خليفة الدوسري أسطورة نادي الاتفاق في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "سيكون الدعم لجميع أندية الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل، فالهدف الاول لصندوق الاستثمار هو رفع مستوى الكرة في المملكة العربية وتطويرها".

 

تابع صالح خليفة تصريحاته للوفد: "بداية صندوق الاستثمار مع الاندية الأربعة الكبار بالدوري السعودي للتجربه ولتطبيق الفكرة في الموسم الأول، لكن مع بداية الموسم المقبل سيرفع صندوق الاستثمار دعمه لباقي الأندية".

 

أزمة في الدوري السعودي بسبب صندوق الاستثمار

وكان خالد البلطان رئيس نادي الشباب قد طالب بتقديم الدعم لشيخ الأندية السعودية بعدما أوضح أن وضع ناديه المالي لا يوازي الفرق المنافسة بدوري روشن، وأكد ان راتب كريستيانو رونالدو الذي حصل عليه من صندوق الاستثمار يعادل ميزانية الليوث.

 

كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قد أعلن نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 75%، والتي تدخل ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في المملكة.

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رضا عبدالعال: صندوق الاستثمار السعودي غير عادل في هذا الأمر (خاص)

أهداف صندوق الاستثمار السعودي

قال رضا عبدالعال نجم الاهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن من بين أهداف صندوق الاستثمار العمل على رفع شأن الأندية السعودية في البطولات العربية والآسيوية، والظهور بشكل مشرف في البطولات الأخرى مثل كأس العالم للاندية، وأي منافسات تجمع بين الاندية السعودية والأوروبية، وأن الدعم للأندية الأربعة الكبرى بدون الدعم لباقي الاندية يرجع لوجودهم في المحافل العربية والآسيوية.

 

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