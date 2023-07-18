تحرير 25 محضرًا والتحفظ على لحوم منتهية الصلاحية ببني سويف

أجرت لجنة حماية المستهلك تحت إشراف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بجولة على الأسواق والمحلات، وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف؛ للتأكد من توافر السلع ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري، وذلك في حضور فواز رجب، نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبدالعظيم، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور سامي الدهشورى، الطب البيطرى، ومسؤولي التموين، وفرع جهاز حماية المستهلك.

اطمئن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات على توافر السلع خصوصًا الأساسية وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير 25 محضرًا لمخالفات متنوعة منها عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة وعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير والتحفظ على أكثر من 800 كجم لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات والتي شملت مستشفى نساء وتوليد ومركز طبي خاص لوجود أدوية مهربة وأخرى منتهية الصلاحية، ومركز علاج طبيعي يدار من دون ترخيص وبه أدوية مهربة.

كان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد وجه بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع وحماية المستهلك من صور الغش التجاري والتلاعب كافة في الأسعار.

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