وزير الشباب يلتقي الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تمتلك العديد من البرامج الخدمية والانشطة الرياضية ، كما تمتلك الوزارة قاعدة شبابية عريضة وبرامج رياضية يشارك فيها العديد من الشباب والتى تحقق " الوقاية من خلال الرياضة " ومنها المبادرات التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة ومنها "دراجتك دخلك " ودوري مراكز الشباب والذي يشارك فيه ٣٠ الف شاب بداية من عمر "١٧ الى ٢٨ سنة " بالاضافة الى المشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبي والذي قدم العديد من الابطال الرياضيين للمنتخبات القومية فى مختلف الالعاب وأيضا مشروع كابتيانو .



جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مع كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتب الأمم المتحدة بمصر من خلال برنامج اثر الشباب الذي تنفذه الأمم المتحدة فى ست دول عربية وهي " لبنان ، السودان ، ليبيا ، الجزائر " بالاضافة الى مصر .

وقد تم البدء فى تنفيذ البرنامج منذ عاميين ماضيين ويستمر تنفيذه حتى صيف ٢٠٢٤ المقبل ويهدف تنفيذ البرنامج الى تعظيم تأثير التوعية من خلال التنسيق مع وزارة الشباب لما تملكه من بنية شبابية ورياضية بالاضافة الى العديد من المشروعات الشبابية والرياضية التى تقدمها الوزارة فى جميع محافظات الجمهورية والتى تعمل على تلبية الاحتياجات المحددة للشباب في كل محافظة بالاضافة لتوفير العديد من المشروعات والبرامج التى تملاء اوقات فراغ الشباب وأيضا تطوير مهاراتهم كما تناول اللقاء مناقشة إطلاق برنامج تدريب المدربين للمتطوعين الشباب من المراكز الشبابية التي تحقق الاستدامة لتلك البرامج والتي تركز على توفير المعرفة والمهارات للمشاركين، والتى تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع وانتماء الشباب المصري لوطنهم .

ورحب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة مؤكدا امتلاك الوزارة لوحدة متخصصة للسياسات بالوزارة سوف تبدأ بترشيح العديد من البرامج لتنفيذها مع مشروع الأمم المتحدة المزمع تنفيذه مع وزارة الشباب والرياضة والمرتبط بمحاربة المخدارت والعنف والجريمة والتى جميعها ترتبط ببعض ونعمل على الحد من انتشارها من خلال المشاريع الكبيرة والعديدة التى تنفذها الوزارة وتقدمها للشباب المصري .

وأوضحت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة ان المبادرة الاى سوف ننفذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ستركز على تعزيز قدرات الشباب العربي على الانخراط في الأنشطة المدنيةشبكة الشباب (جريس) بالإضافة الى التعاون المحتمل بشأن السياسات الوطنية (توصيات حلقة العمل الإقليمية) بالتعاون مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية في ضوء إطار UNDOC الإقليمي للدول العربية 2023-2028. سوف تتعاون جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لتعزيز تنمية الشباب ، من خلال توفير الوصول إلى الرياضة والأنشطة البدنية ، كما ستركز المبادرة على تعزيز قدرات الشباب العربي على الانخراط في الأنشطة المدنية.

شارك بالحضور فى الاجتماع من جانب الأمم المتحدة السيدة ميرنا بو حبيب ، نائبة الممثل الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيرة صالح ، مسئولة البرنامج الوطني ، Youth 4 Impact in Egypt

ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الاستاذة نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة .