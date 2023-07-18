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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لطلاب الشهادة الثانوية.. شروط القبول بالمعاهد الصحية العسكرية

المعاهد الصحية للقوات
المعاهد الصحية للقوات المسلحة

يهتم طلاب الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، وما يعادلهما، بالتعرف على تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، والتي من بينها المعاهد الصحية التابعة للقوات المسلحة، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام.

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وكان القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، قد صدق على قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" في هذا التقرير، شروط القبول بالمعاهد الصحية العسكرية التابعة للقوات المسلحة المصرية.

شروط القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين الأصل ليس بالتجنيس.

أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، أو الثانوية الأزهري علمي.

لا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 55%.

يكون الطالب حاصلا على أعلى الدرجات بمادة اللغة الإنجليزية.

لا يقل عمر الطالب عن 17 عامًا ولا يزيد عن 21 عامًا في تاريخ 1 أكتوبر 2023.

ألا يكون الطالب متزوجا أو سبق له الزواج.

يشترط ألا يتزوج الطالب إلا بعد التخرج من المعهد والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

يكون المتقدم حسن السمعة.

اجتياز الاختبارات المطلوبة وهي: الاختبارات الطبية والنفسية واللياقة البدنية وكشف الهيئة والتحاليل الطبي، واللغة الإنجليزية.

الحصول على موافقة ولي أمر الطالب المتقدم على الالتحاق بالقوات المسلحة.

 

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