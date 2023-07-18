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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يٌعلن رحيل شاداي بيتشيابو

شاداي بيتشيابو
شاداي بيتشيابو

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن رحيل لاعبه شاداي بيتشيابو خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد فترة 6 سنوات.

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موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

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باريس سان جيرمان يستعد للموسم الجديد بثلاث مباريات قوية

نشر باريس سان جيرمان على موقع تواصل الإجتماعي "تويتر" بيان صحفي  بشأن رحيل شاداي بيتشيابو قائلا:"

إل شاداي بيتشيابو ينضم إلى نادي لايبسيتش في إطار صفقة انتقال.

المدافع الأوسط، الذي تلقى تكوينه في باريس سان جيرمان، سيكتشف الدوري الألماني بعد 6 سنوات قضاها باللونين الأحمر والأزرق.

يخوض باريس سان جيرمان تدريباته الجماعية إستعدادًا للموسم الجديد ، وشارك نجوم  البي اس جي  نيمار، مبابي و  أشرف حكيمي.

 ودعم فريق باريس سان جيرمان صفوفة  بالعديد من النجوم  سكرينيار و اسينسيو و شير ندور.

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