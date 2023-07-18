موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

يستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري، مساء غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي.

ويبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته في الموسم الحالي للخروج بلاهزيمة في الدوري المصري حيث كانت أخر انتصاراته في الجولة الماضية حينما فاز على المقاولون العرب برباعية مقابل هدف واحد، كما حقق النتيجة ذاتها على الغريم التقليدي الأهلي في قمة الدوري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وحرس الحدود، في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، وتُنقل مباراة الأهلي أمام حرس الحدود على قناة "أون سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث مباريات المسابقات المحلية خلال المواسم السابقة.

نجح الأهلي في استعادة لقب الدوري العام المصري، بعدما توج به الزمالك خلال النسختين الماضيتين، ليحقق لقب الدوري الـ 43 له في تاريخه.

وكان النادي الأهلي قد خاطب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الأهلي وحرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري.