اتحاد المستثمرات العرب تحقق التعاون المصرى النيبالى الروسى

أعلنت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عن انضمام السيدة " Elena " رئيسة رابطة سيدات أعمال روسيا بالجمهورية الروسية ، إلي لجنه التعاون الدولي بالاتحاد

جاء ذلك خلال ملتقى التعاون الدولى المصرى النيبالى الروسى بحضور "علا محلبة" عضو اتحاد المستثمرات العرب ، والذى أقيم بمحافظة الإسكندرية .

وأكدت دكتورة هدى يسي ، خلال الملتقى ، على أهمية التعاون مع روسيا و نيبال لتحقيق التعاون المصرى والعربي النيبالى الروسي من خلال دور الاتحاد فى تحقيق ذلك كأحد أهدافه الرئيسية.

وأشارت إلى دور عضوات وأعضاء الاتحاد، فى دعم التعاون والاستفادة من الخبرات المتوافرة فى مختلف الدول ومنها نيبال وأيضا روسيا من خلال انضمام رئيسة رابطة سيدات الأعمال الروسيات .

ومن جانبها أكدت " Elena " رئيسة رابطة سيدات أعمال روسيا ، على اهتمامها بالتعاون مع مصر و زيادة فرص التبادل التجارى مع روسيا، مشيرة إلى أن غالبية الشركات الأوروبية فى روسيا أغلقت وتوقفت أعمالها مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، وأصبح البديل هو التعاون مع دولة صديقة مثل مصر.

وأشارت إلى علاقتها الوثيقة مع رئيسة اتحاد المستثمرات العرب منذ أكثر من عامين ، مما ينعكس على قوة العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال الفترة المقبلة .

وألقت علا محلبة، الضوء حول مجموعة كبيرة ومتميزة من سيدات الأعمال بالإسكندرية فى العديد من الصناعات ومنها الملابس وإمكانية التعاون مع السوق الروسي و النيبالى فى تلك الصناعات.

وأشارت إلى المناطق السياحية التى تشتهر بها محافظة الاسكندرية وإمكانية جذب السائح الروسي و النيبالى إليها وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.

ومن حانبه ألقى السفير سوشيال كومار لامسال سفير دولة نيبال بالقاهرة ، الضوء على وفرة التراث الطبيعي والثقافي لنيبال البلد متعدد الثقافات واللغات والذي يعيش فيه جميع الناس معا في سلام وتسامح وانسجام.

وأشار إلى السمات الجغرافية الفريدة لنيبال مع جبال الهيمالايا العالية والتلال ومناطق السهل تيراي والتراث الثقافي والتقاليد والعادات والحياة المحلية للشعب النيبالي .

وقال السفير، إن بلاده تعتبر منطقة جذابة ووجهة للسياحة الدولية وإقامة التبادل السياحى المشترك ، مؤكدأ اهتمامه ودعمه لمبادرة "عشانك يابلدى ووحدتتا العربية "، التى أطلقها الاتحاد للترويج للسياحة .



وألقى سوشيال كومار، الضوء حول المزايا المقدمة من نيبال إلى المستثمر فى مختلف المجالات الاقتصادية ومنها الطاقة والزراعة.