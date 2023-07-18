محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذي يتم إنشاؤه بديوان عام المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس نشأت إسماعيل مسئول الشركة المنفذة .

وأكد محافظ سوهاج، أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لافتا إلى أن المركز يهدف إلي تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليل زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات.

وأشار الفقي، إلى أن مركز السيطرة الموحد يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، موجها الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.