برلماني : مصر قادرة على مواجهة التحديات داخل القارة السمراء

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية والذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي وبحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية وضعت الحلول لمختلف التحديات والمشكلات داخل دول القارة السمراء مشيرا إلى أن مصر تمكنت من تحقيق خطوات فاعلة في برنامج عمل الاندماج التجاري والتعاون الاقتصادى بين الدول الافريقية



وقال " شمس الدين " فى بيان له اصدره اليوم إن القضايا المهمة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته كشفت عن حجم التحديات التي تواجه دول القارة في ظل المتغيرات العالمية ووضعت الحلول لها من خلال تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والحصول على الدعم اللازم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على دول القارة، من خلال المطالبة بزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية الضارة، لمواجهة التحديات المناخية في دول القارة السمراء مؤكداً أن الرئيس السيسى بعث برسالة للمجتمع الدولي مفادها أن القارة السمراء تساهم بنسبة ضئيلة في إجمالي الانبعاثات الضارة العالمية وعلى الرغم من ذلك فهى الأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ.



وطالب النائب السيد شمس الدين من القادة والرؤساء الدول الافريقية اعطاء أكبر اهتمام لمختلف الملفات والقضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته عن التحديات التى تواجه الدول الافريقية وكيفية مواجهتها مؤكداً أن الاخذ برؤية الرئيس السيسى يكفل تحقيق التنمية الشاملة داخل الدول الافريقية