الزمالك يحسم موقفه من رحيل الجزيري

استقر مسؤولو نادي الزمالك على قرار نهائي بشأن موقف الدولي التونسي سيف الجزيري من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

وذكر مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الإدارة قررت عدم التفريط في سيف الجزيري رغم العروض المقدمة للحصول على خدمات اللاعب، خاصة مع الأزمة التي يعاني منها الأبيض في الجانب الهجومي، ومع المردود الجيد الذي يقدمه التونسي في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أنه تم الاستقرار على رحيل البنيني سامسون أكينيولا والمحترف المغربي أحمد بلحاج، مع استمرار ناصر منسي لحاجة الفريق إلى مهاجمين استعدادًا للمنافسة بقوة في الموسم الجديد.

ويستهدف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ضم مجموعة من اللاعبين المميزين خلال الميركاتو وذلك لتدعيم الصفوف قبل المشاركة في البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية أبطال العرب).

الزمالك في البطولة العربية

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان حيث يقع الأبيض في المجموعة الثانية بجوار الاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

ويفتتح الزمالك مشواره في دور مجموعات كأس الملك سلمان بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري في السعودية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.