مواعيد مواجهات الزمالك بالبطولة العربية كاملةً

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في فعاليات البطولة العربية في نسختها الحالية المسماة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، أواخر الشهر الجاري.

مواجهات الزمالك ..

ويستهل فريق نادي الزمالك مبارياته في مسابقة البطولة العربية بملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، مساء يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري عند السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة السعودية.

أما اللقاء الثاني للفارس الأبيض يأتي أمام نظيره الشباب السعودي، يوم الإثنين 31 يوليو، في تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية.

أما المواجهة الثالثة والأخيرة في مرحلة دور المجموعات للقلعة البيضاء فتأتي أمام نظيره النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء يوم الخميس الموافق 3 أغسطس، في تمام السادسة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالسعودية.

الزمالك وموسم للنسيان ..

واختتم فريق الزمالك تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره في سباق الموسم المحلي للدوري الممتاز، وذلك بعد نهاية مشواره في مباريات الدوري أمس الأحد بالتعادل الإيجابي أمام فاركو بهدفين لـ كل فريق، لتخرج كتيبة المدرب أوسوريو بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري لموسم 2022/23.

الزمالك توج بطلا لمسابقة الدوري في آخر موسمين، قضى أحد أسوأ مواسمه هذا العام، بعدم خرج بموسم صفري وفي مركز لا يليق بمكانة القلعة البيضاء بالدوري.

خاض فريق الزمالك في بطولة الدوري 34 مباراة في مسابقة الدوري، جمع 60 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مباريات.