فحص 85 شكوي وردت إلى ديوان عام قنا

فحص اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، اليوم الثلاثاء ، شكاوي ٨٥ مواطنا بمكاتبهم، بجلسات استماع فردية لكل مواطن ومواطنة,

أهداف الاستماع لشكاوي المواطنين

قال المحافظ، إن الهدف من الاستماع لشكاوي المواطنين عن قرب، الاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

وتابع المحافظ، أن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

ونوه المحافظ، إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.