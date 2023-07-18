"الشباب والرياضة" تستعد لاطلاق احتفالية مسابقة العهد

تستعد وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية والإدارة العامة للمكتب الإعلامي إطلاق احتفالية مسابقة " العهد " والتي تنفذها الوزارة ضمن توصيات فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية.

تهدف مسابقة العهد الي تشجيع الشباب من طلاب كليات الاعلام بالجامعات والاكاديميات و المعاهد العليا من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية لتسليط الضوء على قصص أبطال و شهداء ومصابي الوطن من القوات المسلحة و الاطقم الطبية.

تتضمن المسابقة فئة الأعمال المرئية والتلفزيونية والأعمال الصحفية والمطبوعة والأعمال الإذاعية وحملات العلاقات العامة حيث يحصد المركز الاول في كل فئة علي جائزة مالية قدرها عشرة الالف جنيه بينما المركز الثاني على جائزة مالية قدرها خمسة الالف جنية إضافة إلي ذلك المركز الثالث يحصل على جائزة مالية قدرها الفين جنية علاوة على ذلك تكريم كافة المشاركين في المسابقة.

الجدير بالذكر أنه يشارك فى المسابقة عدد ثلاث عشر كلية وقسم اعلام يمثلون جامعات واكاديميات ومعاهد عليا وهم " القاهرة ، جنوب الوادي ، الإسكندرية ، بنها ، بني سويف ، المستقبل ، جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا ، cic، الأكاديمية البحرية فرع القرية الذكية ،msa، النهضة، أكاديمية اخبار اليوم، سيناء فرع القنطرة).