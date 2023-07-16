مرضى ممنوعون من السفر بالطائرة.. خبير صحة يحذر من كارثة

أوصى أحد خبراء الصحة الروس، أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الإمتناع عن السفر بالطائرة، لافتًا أن إقلاع الطائرة وهبوطها يصاحبه تقلبات مفاجئة في الضغط الجوي داخل الطائرة، كما أن الركاب يعانون من الإجهاد خلال فترة الطيران، لأنهم على مدى عدة ساعات يكونون في وضعية الجلوس ويتنفسون هواء قليل الرطوبة.

هؤلاء المرضى ممنوعون من السفر جوًا بالطائرة

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أشار خبير الصحة إلى أن تقلبات الضغط أثناء الطيران تؤدي إلى تفاقم أمراض الأذن، مثل التهاب الأذن الوسطى المزمن، وهو من موانع السفر بالطائرة.

مرضى ممنوعون من السفر جوًا بالطائرة

وأوضح الخبير أنه من الأفضل على الشخص الذي يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية الامتناع عن السفر بواسطة الطائرة، وكمثال على هذه الأمراض، تفاقم ارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب ضربات القلب، كما أن الأشخاص الذين يعانون من القصور الوريدي المزمن ينتمون إلى مجموعة خطر خاصة، لأن وضعية الجلوس القسرية قد تؤدي مع انخفاض الضغط إلى تجلط الدم الحاد، والانسداد الرئوي في أسوأ الحالات.

وأضاف خبير الصحة: "يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى عمل تمارين رياضية على متن الطائرة، وعليهم الطيران بملابس ضاغطة وتناول أدوية تحسن حالة الأوعية الدموية، وقد يتطلب الأمر تناول جرعتين منها وفقا لوصفة الطبيب"، موصيًا من يعانون من الربو القصبي أن يحمل معه على متن الطائرة جهاز الاستنشاق دائما، لأن الهواء الجاف في صالون الطائرة قد يسبب نوبة ربو.

وقد يواجه الشخص المصاب باضطرابات نفسية مخاطر غير متوقعة أثناء الرحلة الجوية، فإذا كان الراكب يعاني من اضطرابات نفسية، فإن الرحلات الجوية تشكل خطورة عليه وعلى الركاب الآخرين، لأنه قد يصاب بالذهان الحاد، وبنوبة هلع، لذا ينصح الطبيب كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بضرورة استشارة الطبيب قبل السفر جوًا.