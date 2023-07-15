الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. القادم أسوأ (فيديو)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة مستمرة حتى الخميس المقبل.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم السبت إن مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 3 درجات ، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي بما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة ".

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية :" درجات الحرارة على القاهرة تسجل 38 درجة مئوية ونسب الرطوبة تشعرنا بزيادة درجات الحرارة ومحافظات الصعيد تسجل درجات حرارة تصل لـ 45 درجة مئوية، و في ظل استمرار التغيرات المناخية فإن الأسوأ قادم في شكل ظواهر الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة المرتفعة".

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة

وتابعت منار غانم : "هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وننصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة لأنها تسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم مع شرب سوائل بكثرة “.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل أن الحرارة قد تصل إلى ٥٠ درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في القاهرة ستتراوح بين ٣٧ و٣٨ درجة.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، على قناة تن، إن القبة الحرارية هي امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وبالتالي يتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى ٣ درجات مئوية أكثر من المعدل الطبيعي.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلته مع الإعلامية سلمى عادل، أنه فيما يخص المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط فهي الأقل حرارة في جميع محافظات الجمهورية، وتتراوح فيها الحرارة بين ٣٢ و٣٥ درجة مئوية مما يجعلها وجهة ممتازة للراغبين في التمتع بالبحر وجو الصيف.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة