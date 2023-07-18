الوزير: "نهدف لتوطين صناعات النقل والصناعات كافة ومنع الاستيراد من الخارج"

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية بحضور رؤساء وممثلي عدد من الشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفنلكات مثل (كابلات الشد عالية الكربون وغيرها من الخامات)، وذلك بالتزامن مع احتياج شبكة القطار الكهربائي السريع إلى ٨ ملايين فلنكة خرسانية من طراز RF1260، وذلك بهدف توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.

توطين صناعات النقل:

استعرض الوزير خلال الاجتماع خطة العمل داخل تلك الشركات وتوفير المواد والمعدات اللازمة للإنتاج وفقًا للمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم على تنفيذ القطار الكهربائي السريع، مع استعراض امكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون مصانع تلك الشركات مصانع متكاملة لضمان جودة المنتج واستدامته، بالإضافة إلى ضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه حاليًا.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية من الشركات المشاركة في الاجتماع تحت رعاية الفريق مهندس وزير النقل لإعداد برتوكول للتعاون بينها بما يسهم في تدفق إنتاج الفلنكات المطلوبة للمشروع وتوطين تلك الصناعة ومستلزماتها في مصر.

وأكد الوزير أهمية هذه الخطوة التي تدخل ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتوطين صناعات النقل والصناعات المرتبطة بها كافة خصوصًا مع تنفيذ وزارة النقل لخطة عدم الاستيراد من الخارج وتعظيم منظومة صناعات النقل في مصر سواء من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية أو المحلية المتخصصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات كافة ومنها مشروعات النقل.