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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مدحت صالح نجم ثالث ليالي مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

مدحت صالح
مدحت صالح

تتواصل فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الإسكندرية.

 يحيى النجم مدحت صالح، بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

 نخبة مختارة من أعماله الخاصة على مدار مشواره الفنى

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، بحلم على قدى، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات ، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، يتقال، وعدى وابن مصر إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم ألوانا إبداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

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