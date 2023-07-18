وكيل الشيوخ يهنئ السيسي برأس السنة الهجرية الجديدة

هنأ المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، مؤكداً بأن الهجرة النبويه جسدت أروع الامثله في الاصرار والعمل والتضحيه والايمان برسالة الحق عز وجل.

واضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأنه في هذا المناسبة الدينيه نستلهم العديد من القيم السامية ، في اليقين بالنصر مهما كانت الصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار ، منوهاً بأن الهجرة برهنت بشكل قاطع بأن الحق سينتصر علي الباطل ، وأن الظلام مهما طال فإن مصيرة الي زوال والصبح قادم لامحالة .

وتابع ابوشقه بأن الايمان بالهدف يحتاج الي عزيمه صارمه على تحقيق النجاحات ، وأن الدولة المصريه تثير بها عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل، وتنفيذ الخريطة الاستراتيجية لبناء الدولة العصريه الحديثة ، وأن إرادة المصرية قادرة علي قهر التحديات التي تواجه الوطن في سبيل تحقيق رسالتة في التنميه والبناء والاستقرار.

ودعي ابوشقه إلي التوحد خلف القياده السياسيه ، لبلوغ الهدف الاسمي في بناء دولة عصريه حديثه ، تحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.