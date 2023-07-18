صحة البحيرة تنظم دورة تدريبية لدعم الصحة النفسية للشباب والمراهقين

نظمت الإدارة الصحة المدرسية بمديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتورة نهى عابدين مدير إدارة الصحة المدرسية، ومكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالبحيرة، دورة تدريبية للتدريب على أساليب دعم الصحة النفسية للشباب و المراهقين .

جاء ذلك على مدار ثلاثة أيام ، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث تم التدريب لعدد 30 من أطباء و تمريض عيادات صديقه الشباب والمراهقين بالمحافظة.

وقام بالتدريب استشاري وأخصائيي الطب النفسى من الإدارة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وهم : الدكتورة هيلين أحمد فوزى ، والدكتورة نرمين مصطفى ، والدكتورة مروة السيد ، والدكتورة دينا مسعود .

ويهدف التدريب لتعريف العاملين بالعيادات الصديقة للشباب والمراهقين بوحدات طب الأسرة التابعة للمديرية ، بأهم علامات الاضطرابات النفسية والسلوكية التى يعانى منها الشباب والأطفال، مثل التوحد وفرط الحركة والإضطرابات الذهنية والتأخر العقلى والإدمان وغيرها، وذلك ليتم الإكتشاف المبكر لتلك الحالات سواء المترددين على وحدات صحة الأسرة أو بالمدارس، وكيفية التعامل معها ، وتوعية أولياء الأمور والمدرسين و مقدمى الرعاية لهؤلاء الشباب بالتساليب و الأسس العلمية والتربوية السليمة .

والجدير بالذكر أنه يوجد فرق مدربه بخدمات الشباب والمراهقين بعدد 330 وحدة على مستوى المحافظة منهم65 عيادة منفصلة وكلها تقدم خدمات توعية و مشورة للمراهقين فى الفئة العمرية من 10 لـ24 سنة، بجانب الخدمات الصحية والعلاجية الأساسية المقدمة بتلك العيادات .