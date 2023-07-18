مانشستر سيتي يرفض عرض الأهلي السعودي لضم رياض محرز

رفضت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العرض الأول من الأهلي السعودي لشراء اللاعب رياض محرز، ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو في تغريدة عبر تويتر:" مانشستر سيتي رفض عرض الأهلي الأول لـ رياض محرز بقيمة 18 مليون جنيه استرليني + 5 مليون إضافات ".

وأضاف رومانو: " سيتي يريد 30 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل اللاعب، الأهلي واثق من حسم الصفقه ".

أبها السعودي يتعاقد مع كريتشوفياك

أتم نادي أبها السعودي إجراءات التعاقد مع النجم البولندي كريتشوفياك لمدة موسم واحد قادما من الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب كريتشوفياك مع الشباب في الموسم الماضي 35 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 3 اهداف وصنع هدفين .

وانضم كريتشوفياك إلى معسكر أبها في مدينة إزمير التركية ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ويأتي تعاقد أبها مع كريتشوفياك بناءً على طلب المدرب تشيسلاف ميشنيفيتش لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن كريتشوفياك مثَّل أندية كثيرة وكبيرة في مسيرته الكروية، من بينها بوردو، ملعب ريمس، نانت، إشبيلية، باريس سان جيرمان، وست بروميتش، لوكوموتيف موسكو، آيك أثينا، وكراسنودار.