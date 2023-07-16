محرز يستعد للتوقيع مع أهلي جدة بعد الفحص الطبي

يقترب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي من الرحيل عن صفوف الفريق السماوي في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويعمل أهلي جدة بقوة من أجل التعاقد مع النجم الجزائري من أجل تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ووصل مسؤولو نادي أهلي جدة لإتفاق مع اللاعب رياض محرز، وأكدت التقارير، أن النجم الجزائري سيوقع عقدا مع النادي السعودي بعد اجتياز الاختبارات الطبية.



وتابعت التقارير، أن رياض محرز سيسافر إلى مدينة دبي من أجل إجراء الفحوصات الطبية والتوقيع مع الأهلي السعودي.



ويهدف أهلي جدة الذي صعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعدما هبط في العام الماضي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، لحسم صفقة عالمية جديدة.



وكان أهلي جدة تعاقد مع إدوارد ميندي حارس تشيلسي، وروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق في الميركاتو الصيفي الحالي.

