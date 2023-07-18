الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

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أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد

ونشر “السيسي” على حسابه الرسمي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” اليوم الثلاثاء، قائلًا: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

عام خير وازدهار

وتابع الرئيس: “أدعوا الله أن يجعله عام خير وازدهار وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار”.