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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

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أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد

ونشر “السيسي” على حسابه الرسمي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” اليوم الثلاثاء، قائلًا: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

عام خير وازدهار

وتابع الرئيس: “أدعوا الله أن يجعله عام خير وازدهار وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار”.

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السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
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