روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات المسيرات بشكل مكثف على مدار الأيام الماضية

تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي شنتها منذ فبراير من العام الماضي، وبموجب ذلك، شهدت هاجمت القوات الروسية جنوب أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة الليلة الماضية، فيما شنت القوات الأوكرانية هجومًا استهدف شبة جزيرة القرم.

تفصيلًا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أوكرانيا حاولت شن هجماتها باستخدام 28 طائرة مسيرة، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وتابعت الوزارة: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي 17 طائرة بدون طيار أوكرانية، كما تم التشويش على 11 مسيرة أخرى”.

وأكدت الوزارة عدم وقوع أية إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

من جانبها، أعلنت قيادة الجنوب للقوات الأوكرانية أن القوات الروسية هاجمت جنوب البلاد بالصواريخ والطائرات المسيرة الليلة الماضية، مؤكدة أنها تمكنت من تدمير جميع صواريخ كاليبر و25 طائره مسيرة من نوع “شاهد” التي تستخدمها روسيا.

وأوضح البيان الأوكراني أن الهجوم الروسي خلّف أضرارا بمنشآت البنية التحتية للموانئ والعديد من المنازل الخاصة جراء سقوط حطام الصواريخ بعد التصدي لها.

ولفتت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن الهجمات الروسية، أمس، تركزت على محور ليمان وكوبيانسك وباخموت ومارينكا، وخلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 34 اشتباكا عنيفا بين القوات الروسية والأوكرانية.

هجمات مكثفة تستهدف القرم

زادت وتيرة الهجمات بواسطة مسيّرات في القرم في الأسابيع الأخيرة فيما تشن أوكرانيا هجوما مضادا على القوات الروسية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا العام 2014، إلا أن الأسرة الدولية لم تعترف بهذا الإجراء. وتؤكد كييف نيتها استعادة شبه جزيرة القرم.

وكانت مسيّرات بحرية أوكرانية استهدفت الجسر الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ليل الأحد الاثنين ما أدى إلى سقوط قتيلين مدنيين.

وأصاب الهجوم جسر كيرتش الحيوي لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس في أوكرانيا قبل ساعات على انتهاء مدة اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا شنت هجمات جوية ليلية على جنوب وشرق أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وربما صواريخ باليستية.

وقالت القوات الجوية على تطبيق المراسلة "تليغرام"، إن ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك كانت مهددة بهجمات بطائرات مسيرة روسية.

وأضافت أن روسيا ربما تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.

من جانبه، قال أوليه كيبر، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا، إن أنظمة الدفاع الجوي هناك شاركت في صد هجمات بطائرة مسيرة روسية.

وشنت كييف الشهر الماضي، هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا وأخذ زمام المبادرة في الغزو الروسي الشامل الذي دخل الآن شهره السابع عشر.

وحققت كييف مكاسب متزايدة في أجزاء من الشرق والجنوب منذ شن هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن العملية "لا تحقق نجاحا"، وإن محاولات اختراق الدفاعات الروسية باءت بالفشل.

اتفاقية الحبوب

في سياق آخر، بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوضع فيما يتعلق بـ “اتفاقية الحبوب”، التي أعلنت روسيا انتهاءها رسميا أمس الإثنين.

واتهم زيلينسكي روسيا باستخدام “الجوع وزعزعة الاستقرار في سوق الغذاء العالمي” كسلاح، وأن روسيا تعرض حياة 400 مليون شخص في مختلف البلدان التي تعتمد على الصادرات الغذائية الأوكرانية للخطر

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