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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ننشر مجموع القبول بكلية الشرطة 2023

كلية الشرطة
كلية الشرطة

يعد الالتحاق بكلية الشرطة حلم الكثير من الشباب منذ الصغر، حيث يكثف الكثير من الطلاب وأولياء الأمور البحث عن مجموع القبول بكلية الشرطة 2023، يأتي ذلك مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

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مجموع القبول بكلية الشرطة 

وقد حددت وزارة الداخلية مجموع القبول بكلية الشرطة 2023، حيث اشترطت الوزارة أن يكون مجموع 65% للعام الحالي أو الماضي لطلاب الثانوية العامة، والحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث بتقدير مقبول فيما أعلى لهذا العام ٢٠٢٣ أو العام السابق2022 .

الثانوية العامة

ويتم قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات للعام الماضي من يوم 18 يوليو حتى 10 أغسطس بينما يتم قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات لهذا العام بداية من 1 أغسطس المقبل وحتى 14 سبتمبر.

شروط  التقديم  بكلية الشرطة 2023

اجتياز اختبارات اللياقة الصحية والبدنية.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة.

أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية والنفسية الخاصة بالـتقديم في كلية الشرطة.

أن يكون المتقدم لكلية الشرطة مصري الجنسية.

لا يزيد عمر المتقدم لكلية الشرطة على 22 عامًا.

أن يكون المتقدم لكلية الشرطة حسن السيرة والسمعة.

 ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

ألا يكون المتقدم متزوجًا خلال قيده بأكاديمية الشرطة ويمضي تعهدًا بذلك.

ألا يقل طول قامة المتقدم لكلية الشرطة عن 170 سم للذكور 155 سم للإناث.

أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي

ألا يكون المتقدم لكلية الشرطة سبق فصله من أي مؤسسة حكومية بحكم، أو قرار تأديبي نهائي.

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