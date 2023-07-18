السعودية.. التفاصيل الكاملة للحصول على المعاش المبكر

السعودية.. يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى معرفة كيفية الحصول على المعاش المبكر، والمستندات المطلوبة للتقديم على معاش التقاعد المبكر، والطريقة الصحيحة للتسجيل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

المعاش المبكر في السعودية

ويمكن الحصول على المعاش المبكر في السعودية، عقب اتباع جميع الخطوات المطلوبة، والشروط المحددة بغية التمكن من التسجيل في التأمينات الاجتماعية، حيث أنه هناك فئات المستحقة للحصول على المعاش المبكر.

الفئات المستحقة للمعاش المبكر في السعودية

وتشمل الفئات المستحقة، جميع من يعانون من أمراض مزمنة، جميع الموظفين الذين يعانون من عجز بدني يمنعهم عن العمل، والموظف الذي تم فصله عسكريًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش المبكر بالسعودية

- وجود صورة من الهوية الوطنية.

- يجب توفر إقرار التعهد بعدم العودة إلى العمل مرة أخرى.

- إرفاق نموذج الإقرار السنوي في المواعيد التي تحددها التأمينات.

- يجب توفر رقم الحساب البنكي الراغب صرف المعاش من خلاله.

- إرفاق نموذج الإقرار السنوي

شروط الحصول المعاش المبكر للتقاعد في السعودية

أن تكون مدة خدمة الموظف لا تقل عن مدة 10 سنوات متواصلة.

أن يكون الموظف في السنة المسموح به للتقاعد وهو للرجال 50 عام وللنساء 45 عامًا.

أن يكون الموظف المتقدم من الفئات التي تستحق الحصول على معاش مبكر.

التقدم بطلب إلى صندوق التقاعد وإرفاق الأوراق والمستندات الضرورية.

خطوات التقديم على المعاش المبكر بالسعودية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـصندوق التقاعد السعودي

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة خدمة التقاعد المبكر

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق كافة المستندات وكتابة مدة الخدمة

كتابة المسمى الوظيفي وذكر آخر راتب شهري

الضغط فوق أيقونة التأكيد.

إرسال الطلب وبعدها عليك متابعة خط سيره من وقت لآخر لمعرفة تفاصيل طلبك.