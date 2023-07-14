السعودية توزع مساعدات غذائية وطبية للأشقاء في السودان

قدمت الممكلة العربية السعودية مساعدات إنسانية عاجلة للسودان، خاصة بعد الحرب الأخيرة التي تشهدها السودان، إذ وزع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية ، 9 أطنان و 630 كيلو جرام من السلال الغذائية في القضارف في السودان ، استفاد منها 1.843 فردًا ، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2023 م.

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وانقطعت الاتصالات لساعات عدة، اليوم الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما كانت المعارك محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء أسوشيتيد برس، إن اتصالات الإنترنت والهواتف النقالة ضرورية للحصول على المعلومات والمؤن منذ بدأت الحرب قبل قرابة 3 شهور.

وأفاد شهود عيان للوكالة بأن بعض شبكات الهواتف عاودت العمل قرابة الساعة 9,00 بتوقيت جرينتش أي الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.