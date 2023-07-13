3 معايير للقبول بجامعة المجمعة السعودية للعام الدراسي 1445هـ

فتحت أغلب الجامعات السعودية أبوابها أمام الطلاب والطالبات الحاملين لشهادة الثانوية، الباب للتقديم بكلياتهم وفق رغباتهم وبحسب شروط ومعايير كل جامعة، ومنها جامعة المجمعة التي بدأت اليوم بتلقي طلبات الفتيات الراغبين في التقديم بها موضحة تفاصيل القبول عبر موقعها الإلكتروني وبوابة القبول.

رابط بوابة القبول بجامعة المجمعة

وورد لجامعة المجمعه سؤال بشأن معايير القبول بها لتوضح أن هناك 3 معايير للقبول وهم:

الشهادة الثانوية.

اختبار القدرات العامة.

الاختبار التحصيلي باحتساب أوزان محددة بحيث تجمع حصيلة الأوزان المحددة للطالبة حسب الكليات والمسارات في نسبة مركبة واحدة.

فيما يتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمات تنافسيا وفق معايير القبول ( النسبة المركبة ) وحسب ترتيب الرغبات وتوافر المقاعد وشروط الكليات، مطالبة من المتقدمات الاطلاع على معايير القبول لجميع التخصصات في الجامعة عبر بوابة القبول من هنا.. https://admit.mu.edu.sa.

التقويم المعتمد للقبول بجامعة المجمعة

وكانت الجامعة أوضحت عبر موقعها الإلكتروني التقويم المعتمد للقبول، والذي جاء كالتالي: