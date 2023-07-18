بالصور.. بورسعيد تكتسى باللون الأخضر والمصرى يستعد بقوة لنهائى كأس الرابطة

إستنفار عام بشوارع المدينة الحرة

إنتشرت فى بورسعيد حالة من الإستنفار العام بجميع شوارعها وميادينها وأحيائها وإكتست الشوارع وشرفات المنازل وواجهات المحلات والسيارات باللون الأخضر وأعلام النادى المصرى وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا فى مباراة نهائي كأس الرابطة والتى تقام فى الثامنة والنصف مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب.

وتترقب جماهير النادى المصرى فتح حجز تذاكر المباراة عن طريق "تذكرتى" فى الوقت الذى ناشد فيه مجلس إدارة النادي المصرى برئاسة كامل أبو على رابطة الأندية زيادة أعداد تذاكر المباراة النهائية حتى تتمكن الجماهير من الحجز والسفر لمساندة فريقها، وقام عدد من رجال الأعمال واللاعبين وكبار المشجعين وعشاق النادى بتوفير "باصات" للجماهير التى ستزحف بقوة خلف فريقها وكلها أمل أن تعود بكأس البطولة للمدينة الباسلة، كما أعلنت الأندية ومراكز الشباب بوضع شاشات كبيرة للجماهير وأهالى المدينة الذين لا يتمكنون من السفر لمشاهدة المباراة.

على جانب آخر بدأ الفريق تدريباته ببورسعيد إستعدادا للمباراة تحت قيادة الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفني وجهازه المعاون، وقد عقد إجتماعا مع اللاعبين طالبهم بنسيان نتيجة مباراة سموحة فى مسابقة الدورى والتى لقى فيها الفريق الهزيمة بهدف، وطالبهم ببذل كل الجهد من أجل الفوز بمباراة سيراميكا والفوز بالكأس وإسعاد الجماهير التى تقف ورائهم وتؤازرهم فى كل المباريات وتتحمل مشقة ومعاناة السفر.

من جانبه وعد رجل الأعمال كامل أبو على رئيس النادى المصرى اللاعبين بمكافآت ضخمة فى حالة الفوز بالبطولة وتمنى لهم التوفيق والفوز وإنهاء الموسم بالشكل المرضى الذى تنتظره الجماهير العظيمة وكل أبناء المدينة الحرة .