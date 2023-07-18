أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18- 7 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات الصباحية، وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 2165 جنيهًا، بعد 2800 في ذروة الارتفاع إبريل الماضي دون مصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 2468 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1450 جنيهًا.

ويمكن حساب سعر المصنعية بكل سهولة والذي يكون بدءا من 6% من سعر الجرام وحتى 10%، أما عند القيام بحساب سعر مصنعية السبائك، فتبدأ من نحو 35 جنيهًا للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام.

وتراجع سعر الجنيه الذهب، إذ سجل اليوم 17.320 جنيها بعد أن كان 18240 جنيهًا قبل أيام بفارق نحو 900 جنيه، فيما وصل أعلى سعر له في إبريل 22400 جنيه بتراجع نحو 5 آلاف جنيه.

