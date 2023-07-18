عمرو أديب: "200 مليار جنيه الدولة رافضة تاخدها.. موظف موقف المراكب السايرة"

انتقد الإعلامي عمرو أديب، عدم تمكن مجلس النواب من الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال دورة المجلس الثانية.

وقال «أديب»: «الناس كانت بتجري ورا الحكومة عشان يدفعوا فلوس التصالح من أجل توفيق أوضاعهم، الدولة على الأقل كان هيدخلها في الموضوع ده 100 مليار جنيه على الأقل، غير وجود ملفات وأكواد للبيوت وغير هذه الأشياء».

وأضاف خلال تعليق ببرنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»،: «لكن لسبب أو لآخر، القانون لم يصدر من مجلس النواب، إن شاء الله نستنى للدورة اللي جاية، في ناس في البلد بيشعروا إن عندهم الوقت كله، الناس بتجري وراك عشان ياخدوا استمارة 10 ويدفعوا الفلوس».

وتابع «أديب»: «عندك 100 مليار بتوع مصالحات البناء، وعندك 100 مليار بتوع فروق السجائر، إنتوا أغنياء أوي للدرجة، مدام مديحة اللي في الدور التالت تعوق دخول مليارات إلى خزانة الدولة، دول اللي إحنا نعرفهم، آدي 200 مليار، مش كانوا ممكن يعملوا حاجة في البلد، الموضوع كله هتلاقيه واقف عند موظف حكومي موقف المراكب السايرة. جايز في حاجة أنا مش فاهمها، أو حكمة ما أنا مش عارفها».