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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 280 وظيفة شاغرة بمراكز العزيمة

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

يعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية. 

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بروتوكول تعاون بين التضامن ومصر الخير لدعم 2500 مشروع

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تعاون بين "التضامن" ومؤسسة مصر الخير لدعم 2500 مشروع متناهي الصغر


بمراكز العزيمة  لعلاج الإدمان الجديدة  وذلك بالمحافظات الآتية  "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان "
ولمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2


حيث يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]).


كما يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط ،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.
 

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