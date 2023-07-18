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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال: الزمالك لن يستطيع المنافسة على الدوري الموسم المقبل

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لن يستطيع الفوز ببطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن"  :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك  لن يستطيع المنافسة على الدوري الموسم المقبل بسبب ضعف المجموعة الحالية من اللاعبين وعدم التعاقد مع صفقات قوية ".

وتابع:" هناك بعض لاعبي الزمالك لا يصلحون لارتداء القميص الأبيض ويجب أن يرحلوا ".

موعد مباراة الزمالك المقبلة في البطولة العربية 

ويستهل فريق نادي الزمالك مبارياته في مسابقة البطولة العربية بملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، مساء يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري عند السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة السعودية.

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