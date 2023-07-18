أحمد فهميم يكشف كواليس جديدة عن دور سيد العمدة.. تعبتني نفسيا (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهيم كواليس دوره سيد العمدة في مسلسل جعفر العمدة، قائلا: "مكنتش الترشيح الأول للدور، الدور جالي قبل التصوير بيومين، كنت بذاكر مسلسلات تانية جيالي من فترة وبعدين المخرج محمد سامي كلمني وقالي التصوير بعد يومين، طبعًا كانت مفاجأة ومسئولية كبيرة جدًا بالنسبة ليا، قرأت 8 حلقات في أول يوم وبعدين صورت.

وقال أحمد فهيم خلال لقائه مع المذيعة نورهان عبد الفتاح، في برنامج زووم ونص، المذاع عبر شاشة قناة “هي":"أنا مش ببص للدور بتاعي بس، أنا ببص للعمل ككل، وأي عمل لـ محمد سامي أنا ببقى متوقع له النجاح من قبل ما نشتغل فيه، لأن محمد سامي أنا شهادتي فيه مجروحة وهو شخص مهم جدًا في صناعة الدراما وفكره مختلف وبيفكر برا الصندوق دايمًا، ولكن النجاح بالشكل اللي حصل في مسلسل جعفر العمدة أنا مكنتش متوقعه بالشكل ده، ده نفحة وعطية من ربنا سبحانه وتعالى على قد ما تعبنا على قد ما ربنا كافئنا.

ورد أحمد فهيم على الاتهامات التي لاحقت مسلسل جعفر العمدة بشأن تشجيعه على تعدد الزوجات، قائلًا: الدراما بتسمح إننا نتناول كل القضايا، إحنا مش بنشجع على حاجة ولكن بنتناول قضية في المجتمع وأكيد في حد متجوز 4، فإحنا بنتناول القضية دي مش بنشجع عليها، القضية دي في دراما وراها وإحنا بنتناول الدراما اللي ورا هذه القضايا، والدراما بتسمح إننا نشطح بخيالنا في كل حاجة والدراما ملهاش حدود.

وأضاف:" المسلسل كان فيه خيوط وأعمدة كتير جدًا فمش عايزين نركز على أنه أتجوز 4 بس، وأنا مش مع ولا ضد تعدد الزوجات، على حسب الظروف وكل واحد أدرى بحياته، ونشأته وربنا يسعد الناس كلها".

الناس لغاية دلوقتي بتنتادي عليا يا معلم سيد

وعن تفاصيل شخصية سيد العمدة التي جسدها خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، قال أحمد فهيم: "سيد تعبني جدًا والحمد لله هو عجب الناس جدًا والناس لغاية دلوقتي بتنتادي عليا يا معلم سيد، الشخصية كان فيها تناقضات كتير جدًا وكنت شايفه ساعات منهزم ومنكسر ومشوش ولحظات كتير جت عليه هو مش فاهم هو عايز إيه، ولكن بالنسبة ليا كان راجل طيب موجود في مكان مش مكانه، وأقصى أمانيه أنه يعيش مبسوط.

وأكد الفنان أحمد فهيم، أنه لم يتم تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة، قائلًا: محصلش أن نهاية المسلسل اتغيرت، من أول ما اتكتب المسلسل والنهاية متغيرتش، وكل المشاهد اللي اتصورت هي اللي اتعرضت.