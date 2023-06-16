عاجل
إينتراخت فرانكفورت يعلن تفاصيل إصابة مرموش مع منتخب مصر
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

جعفر العمدة مطلوب على جوجل بعد الإعلان عن الجزء الثاني

محمد رمضان
محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة، تصدر اسمه تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد الإعلان عن تقديم الجزء الثاني من العمل بالموسم الرمضاني 2024 المقبل. 

 

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

 

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 

مواد متعلقة

تفاصيل وأحداث مسلسل الثمن الحلقة 88

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني مدحت والكبار بالأوبرا

الساقية تستضيف حفل ستاند آب كوميدي على مسرحها

المهرجان القومي للمسرح يعلن موعد وشروط التقديم لمسابقة التأليف

هشام زين يطرح أحدث أغانيه بعنوان "على قديمو"

موعد وتفاصيل عرض فيلم بيت الروبي

صالون أوبرا دمنهور الثقافي يحتفل بذكرى ميلاد العندليب الأسمر

مشوار التشكيلية المكسيكية فريدا يومان بالجمهورية
الجريدة الورقية