مفاجأة.. عقار حدائق القبة المنهار صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه

استمعت النيابة العامة في واقعة انهيار عقار حدائق القبة، لأقوال مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، فأكدا أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه، فحرر عن ذلك محضر.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا صباح اليوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

ومن جانبه تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدم الحوائط، وعامل لديه وجارٍ استجوابهم.

وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة ، وكلف الإدارة المحلية بسرعة مباشرة التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بفحص تراخيص العقار المنهار والمكون من 5 طوابق، واستعلمت من الحي عن أوراقه وتراخيصه، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة كما أمرت بإخلاء العقارات المجاورة له .

وقال مصدر مطلع، إن المعاينة الأولية كشفت أن أحد السكان فى الطابق الأرضى قام بأعمال ترميمات وتوسيعات وإزالة حوائط داخل المبنى مما أدى الى تأثر العقار وسقوطه، وتم القبض عليه وجارى استكمال التحريات حول الواقعة، وضبط مالك العقار للتحقيق معه، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث.

وفجر مصدر مفاجأة مدوية حول الواقعة، موضحا إن المنزل المنهار صادر له قرار إزالة منذ عام1992 أي منذ ما يقرب من ال31عاما ولم يتم تنفذه.