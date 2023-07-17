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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة في مباراة الحدود

الأهلي
الأهلي

أرسل النادي الأهلي خطابًا صباح اليوم إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الأهلي وحرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري.

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وأكد النادي في خطابه، على تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن، والمسئوليات التي تحملوها على مدار الموسم في كافة المنافسات المحلية والإفريقية.

 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

 

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.

يواجه الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في استعادة لقب الدوري العام المصري، بعدما توج به الزمالك خلال النسختين الماضيتين، ليحقق لقب الدوري الـ 43 له في تاريخه.

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