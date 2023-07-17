الأهلي يورط إمام عاشور.. ميتلاند يهدد بشكواه للفيفا

تسيطر حالة من الغموض حول مستقبل إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، بعد الأنباء التي ترددت حول اقتراب الدولي المصري من الانتقال للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية دنماركية أن إدارة ميتلاند وقعت غرامة مالية كبيرة على عاشور، بعدما امتنع اللاعب عن العودة لتدريبات الفريق لأكثر من 15 يومًا.

وأوضحت أن النادي الدنماركي تواصل مع اللاعب، لكنه لم يجد ردًا، ليقرر توقيع غرامة عليه، وحال عدم تواجده في النادي خلال الأسبوع المقبل، فإن إدارة ميتلاند ستلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من خلال تقديم شكوى ضد النجم المصري.

وأكدت التقارير أن ميتلاند طلب الحصول على 5 مليون دولار من أجل الاستغناء عن إمام عاشور لصالح الأهلي، لكن الأخير يرفض دفع هذه القيمة، والتي يعتبرها كبيرة، خاصة وأن اللاعب يعاني من إصابة خلال الفترة الحالية.

في سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن إمام عاشور تهرب خلال اليومين الماضيين من تصوير إعلان انضمامه للقلعة الحمراء.

وأوضح شوبير أن هناك شئ غير مفهوم حول اتمام الأهلي لصفقة إمام عاشور، بعدما كان اللاعب قريب للغاية من المارد الأحمر.