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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الأرصاد الجوية: استمرار موجه شديدة الحرارة حتى السبت المقبل (شاهد)

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 17 يوليو  حتى السبت المقبل 22 يوليو 2023، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لينتشر طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

لذلك نقدم لكم  تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأبرز الظواهر الجوية

 

- الإثنين 17 يوليو:

شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس

_ الثلاثاء 18 يوليو والأربعاء 19 يوليو :

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

_ الخميس 20 يوليو :

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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_ الجمعة 21 يوليو والسبت 22 يوليو :

 تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

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