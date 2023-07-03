أسرة عبد الحليم حافظ تلجأ للقضاء بعد غنائه لعصام صاصا (خاص)

تسبب مقطع فيديو متداول لـ عبد الحليم حافظ وهو يغني أغنية «مسا مني ليكوا» لمطرب المهرجانات عصام صاصا، حالة من الجدل والغضب الشديد لدى جماهيره والأمر الذي جعل أسرة العندليب الأسمر ترد وتتخذ إجراء قانوني.

العندليب وعصام صاصا

أسرة عبد الحليم حافظ تعلق على الفيديو المتداول

علقت أسرة عبد الحليم حافظ على الفيديو المتداول للعندليب وهو يغني أغنية "مسا مني ليكوا" لعصام صاصا، وكيف للذكاء الاصطناعي أن يأخذ صوت الراحل دون سابق أنذار.

قال محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ :" الناس اللي بتحب عبد الحليم عارفة كويس اني ده مش صوته، ولكن هناك من استغل صورة الراحل ودمجها بمطرب المهرجانات، فالناس اعتقدت أنه صوت العندليب الأسمر".

مصدر مقرب يكشف عن استياء أسرة العندليب من الفيديو

وكشف مصدر مقرب من عائلة عبد الحليم حافظ لبوابة الوفد الإلكترونية، عن مدة استياء أسرة العندليب الأسمر من الأمر، وأن هذا الفيديو مهذلة في حق الراحل وتشوية لتراث أغانية، موضحًا أن الأسرة ستتخذ إجراءات القانونية بعد عيد الأضحي ، في كل من اشترك في عمل هذا الفيديو، واستغلال صورته وصوته بهذا الشكل وبالفعل تم تكليف الموضوع للمستشار القانوني لأسرة العندليب.

عبد الحليم حافظ

والجدير بالذكر انتشر مقطع الفيديو لصوت عبدالحليم حافظ وهو يغني أغنية «مسا مني ليكوا» لمطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، وهذا الأمر تسبب في أزمة وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انقسمت إلى فريقين، فريق يرى أن الموضوع مضحك ومثير للسخرية، والآخر يرى أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يقضي على تراث النجوم الراحلين، جاءت التعليقات كالاتي " عبد الحليم مينفعش يتقارب بحد عيب اللي بيحصل ده فنان له وضعه ومكانته وأغاني هتفضل تراث"، " الاول كان أم كلثوم ودلوقتي عبدالحليم كدا كتير الموضوع افور وخرج عن حده".

محمد شبانة يشن هجوم حاد على الأوبرا بسبب العندليب

شن نجل شقيق عبد الحليم حافظ هجومًا حادًا على دار الأوبرا المصرية، بعد إحياء ذكرى حفلًا غنائيًا لعمه دون دعوة العائلة، قائلا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك : «كيف يكون هناك حفل كبير بمناسبة ذكرى ميلاد حليم وفي دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة ولا تقوم هذه الهيئات بدعوة عائلة العندليب كيف! مع العلم أن حليم ليس شخصية عامة في نظر القانون بل شخصية مشهورة ولا يجوز استخدام اسمه أو صورته للترويج لحفل».

عبد الحليم حافظ

وتابع محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ :«ده بالنسبة للقانون ونحن أسرته نشجع هذه الحفلات ومبادرات الدولة، ولكن تجاهل السادة المنظمين قد يدفعنا لغير ذلك في المستقبل».