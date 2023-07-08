عصام صاصا تحت التهديد بسبب عبدالحليم حافظ| بلاغات للنائب العام

فتح محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، أبواب النيران على مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بعد أن تداول رواج مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعندليب الأسمر وهو يعني أغنية «مسا مني ليكوا»، واستخدام صوته في الأغاني الشعبية والمهرجانات بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال محمد شبانة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “من أمن العقاب أساء الأدب، وتقدمت ببلاغات للنائب العام ضد كل من استخدم صوت العندليب بتقنية الذكاء الاصطناعي”.

وشدد على ضرورة نيل هؤلاء المخالفين عقابا رادعا ، مناشدا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بالتدخل واتخاذ اجراءات ضدهم، وسحب تصريح عصام صاصا.

عبدالحليم حافظ

عبدالحليم حافظ يغني «مسا مني ليكوا»

تداول مستخدمو السوشيال ميديا مقطع الفيديو لصوت عبدالحليم حافظ وهو يغني أغنية «مسا مني ليكوا» لمطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، والأمر الذي اشغل أزمة كبيرة وفتحت أبواب النيران على مستخدمي الذكاء الاصطناعي، واعتبره الكثيرون اساءة للعندليب.

وانقسمت مواقع التواصل الاجتماعي إلى فريقين، فريق يرى أن الموضوع مضحك ومثير للسخرية، والآخر يرى أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يقضي على تراث النجوم الراحلين، جاءت التعليقات كالاتي " عبد الحليم مينفعش يتقارب بحد عيب اللي بيحصل ده فنان له وضعه ومكانته وأغاني هتفضل تراث"، " الاول كان أم كلثوم ودلوقتي عبدالحليم كدا كتير الموضوع افور وخرج عن حده".

أول تعليق من أسرة عبدالحليم حافظ

علقت أسرة عبدالحليم حافظ على الفيديو المتداول للعندليب و قال ابن شقيق عبدالحليم حافظ: "الناس اللي بتحب عبد الحليم عارفة كويس إن ده مش صوته، ولكن هناك من استغل صورة الراحل ودمجها بمطرب المهرجانات، فالناس اعتقدت أنه صوت العندليب الأسمر".

كما قد كشف مصدر مقرب من العائلة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، عن مدى استياء أسرة العندليب الأسمر من الأمر، وأن هذا الفيديو مهذلة في حق الراحل وتشوية لتراث أغانيه، موضحًا أن الأسرة ستتخذ إجراءات قانونية بعد عيد الأضحى، ضد كل من اشترك في عمل هذا الفيديو، واستغلال صورته وصوته بهذا الشكل، وبالفعل تم تكليف الموضوع للمستشار القانوني لأسرة العندليب.