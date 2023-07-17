جلسة تشاور مجتمعي لمناقشة الأثر البيئي لمشروع خط بترول مسطرد - الهايكستب 

في إطار الحرص على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة عقدت شركة أنابيب البترول بالتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئه "بتروسيف" اليوم الأثنين جلسة التشاور المجتمعي بمحافظة القليوبية لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع انشاء خط خام مسطرد-الهايكستب قطر ٢٦بوصه وبطول ٢٣ كم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها.

وذلك بحضور المهندس فتحي منصور الذكري رئيس مجلس ادارة شركة أنابيب البترول والكيميائي سعيد عيسي مدير عام السلامة والصحه المهنية وحمايه البيئة والمهندس حمدي النبوي مديرعام المشروعات بشركة انابيب البترول والمهندسة شيماء عبد العاطي- مدير إدارة حماية البيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس إيهاب مصطفى - ممثل جهاز شئون البيئة والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وعزيز سابق ومنيرة عبد الحليم -عضواةمجلس النواب وممثلي شركات القطاع وقيادات المجتمع المدني، والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة القليوبية.

وكشف البيان الختامى ان المشروع يعد مكون هام من الاستراتيجية القومية لقطاع البترول والتى تهدف لتأمين ورفع معدلات تدفيع الزيت الخام لتلبية متطلبات معامل التكرير لتوفير المنتجات البترولية للمواطنين و توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الاستيراد.

كما شهدت الجلسة تقديم عرضا تقديميا لشرح الاثار البيئة والاجتماعية للمشروع حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال المشروع المقترح تم استنادا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة، بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسي والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط، وتطبيق قانون 4 لسنة 1994 والتعديلات التي تليه.

وقد قامت شركة بتروسيف ومسئولي شركة أنابيب البترول بالرد على كافة الاستفسارات والمناقشات التي تم طرحها من جانب الحضور.

ورشة عمل ببنها

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