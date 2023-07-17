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الإثنين 17 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وفاة شاب برصاص والده غرب الأقصر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهدت إحدى مدن محافظة الأقصر، واقعة مأساوية، عقب وفاة ابن في السابعة والعشرين من عمره، على يد والده بعد إصابته برصاصة في الظهر من مسدس كان بحوزة والده.

وتم نقل الشاب إلى مستشفى القرنة، بغرب الأقصر، لحين انتداب الطب الشرعي،  واستخراج تصاريح الدفن.

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كانت مديرية أمن الأقصر تلقت اخطارًا من النجدة يفيد بتلقي بلاغ  بمصرع شاب يدعى "علي. ا"، ويبلغ من العمر 27 عامًا يقيم بقرية القبلي قامولا غرب الأقصر، برصاصة من مسدس والده "النجار. ش"، والذي يبلغ من العمر 61 عاما.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لكشف  ملابسات الحادث.
 

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