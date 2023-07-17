السكرتير العام المساعد بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بطامية

شهد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد بمحافظة الفيوم والمهندس ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي بمركز طامية.

جاء ذلك بحضور رحاب أبو غرب مدير خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومدير الشئون الاجتماعية بطامية ومسئولي الإدارة التعليمية ومرفق مياه الشرب بطاميه ومديري الإدارات بمدينة طامية.

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بعقد اللقاءات الخدمية مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم ، والإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم ، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، مضيفا أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية بطامية

خلال اللقاء ، إستمع السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم لعدد من المواطنين من مختلف قري المركز ومدينة طامية، الراغبين في الحصول علي انشاء أكشاك لتعينهم علي المعيشة في ظل ظروفهم المادية والإجتماعية الصعبة، وكذلك الشكاوى حول تأخير تراخيص الهدم، بالإضافة إلى المطالبة بايجاد فرص عمل لمتحدي الإعاقة والشكوي من التضرر من شبكة الإتصالات بقرى المركز.

وجه السكرتير العام المساعد للمحافظة رئيس مركز ومدينة طامية، بسرعة دراسة الحالات، وبحث إمكانية توفير شقة سكنية لإحدى الأسر من الأولى بالرعاية، والعمل على إنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من السيدات المعيلات وشباب من متحدي الإعاقة على أطراف مدينة طامية والقري التابعة للمركز.

وفي الختام تم إحالة الشكاوى للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها للعمل على تقديم أفضل دعم للأهالي في كافة القطاعات، موجها كافة الإدارات المعنية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى الخاصة بهم وطلباتهم وتلبية كافة احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.