انطلاق فعاليات دورة تطوير أداء خدمات المواطنين بالبحر الأحمر

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية فى مجال تطوير أداء خدمات المواطنين "المحليات"بقاعة مركز التدريب بالديوان العام لمحافظة البحرالأحمر خلال الفترة من 16 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، يحاضرها المختصين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذين سيقدمون الدعم والتدريب اللازم للقائمين على تشغيل المنظومة في جميع المراكز التكنولوجية والادارات الخلفية.

تأتي تلك الدورات ضمن الخطة الموضوعة علي مستوى الجمهورية لرفع كفاءة مستوى العاملين بالمراكز التكنولوجية والادارات الخلفيه بجميع المحافظات وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

الدورة

الدورة