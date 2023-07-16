غداً الإثنين.. قطع المياه عن قري منية النصر والمنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غداً الإثنين من الساعة10 مساء إلى الساعة 3 من صباح الثلاثاء القادم، عن عدد من القري التابعة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر لإجراء اعمال الصيانة علي خط طرد طلمبات المرشحة بمنية النصر.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه سيتم كذلك قطع المياة غدً الإثنين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا من ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لاجراء اعمال قطعية 12 بوصة بشارع محمود صبري من عبد السلام عارف لربط الاعمال الجديدة بشارع محمد الديب بالمنصورة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءاً على التقارير التي وردت من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث اوضح التقرير الاول ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة نطاق مركز ومدينة منية النصر خلال المدة المشار اليها تشمل قري ميت عاصم والنزل والجمال وبرمبال القديمة وبرمبال الجديدة والرياض والكردي..واوضح التقرير الثاني ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة بمدينة المنصورة في المدة المذكورة لاجراء الاعمال هي مناطق تقسيم الشئون الاجتماعية والمستشفي الدولي ومدينة مبارك حوض ابو الليل محطة صرف صحي رقم 11.

ووجه مختار، المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز منية النصر، ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها كل في نطاقه وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار المذكورة.

وأهابت محافظة الدقهلية، المواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية القروية التابعة المشار اليها بمركز منية النصر وكذا المواطنين قاطني مناطق مدينة المنصورة المذكورة والمتأثرة بانقطاع المياة وبالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها هذه الاعمال ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.