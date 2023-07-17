مصدر مسؤول: حادث سيارة القصاصين لم يؤثر على حركة القطارات

لقى شخص حتفه نتيجة تصادم قطار مع سيارة بمنطقة المحسمة دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القصاصين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع قطار بقرية المحسمة دائرة مركز القصاصين.



على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

انتداب مفتش الصحة لمستشفى القصاصين لمعاينة الجثمان

وحررت الشرطة محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيقات في الإسماعيلية بانتداب مفتش الصحة إلى مستشفى القصاصين لمعاينة الجثمان، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.



وقال شهود عيان إن قطارًا قادمًا من الزقازيق متجه إلى الإسماعيلية اصطدام بالسيارة مما أسفر عن وفاة سائق السيارة.



ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية برفع السيارة من على قضبان سكك الحديدية، وقال مصدر مسؤول إنن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية.