إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة بكفر الشيخ

إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة بكفرالشيخ

أصيب 4 أشخاص من قرية الطايفة مركز كفرالشيخ خلال حادث انقلاب سيارة ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم. وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات متفرقة وسحجات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ تلقت بلاغاً بوقوع حادث سيارة، ووجود مصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتبين أن المصابين هم: السيد .س .ا 27 عاما، أحمد. إ . ع 30 عاما ، السعيد .ب . ا 23 عاما ،وأحمد.س .ع 32 عاما ، وجميعهم من قرية الطايفة بمركز كفرالشيخ، وجارٍ فحص المصابين بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى.