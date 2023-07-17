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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إحباط أكبر عملية تخريبية استهدفت الصناعة الدفاعية في إيران

إيران
إيران

 كشفت "طهران" وأحبطت أكبر عملية تخريبية استهدفت الصناعة الدفاعية الإيرانية، حسبما أفاد مراسل مؤسسة الإذاعة والتليفزيون في إيران "یونس شادلو".

 وأضاف في تغريدة على موقع التدوينات المُصغرة "تويتر"، "قريبًا سوف نوافيكم بالتفاصيل".

 من ناحية أخرى، كشفت إيران عن منظومتها المحلية للمعلومات وعرض الخريطة الإلكترونية البحرية "أكديس"، المصممة على أيدي الباحثين في المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية.

 اليوم العالمي للهيدروغرافيا:

 جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للهيدروغرافيا (المسح البحري) وتزامنًا مع أكثر من 4 عقود من نشاط المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية.

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 وأوضح رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية، العميد مجيد فخري، في هذا الصدد أن "منظومة "أكديس" (ECDIS)، هي منظومة ملاحة إلكترونية متطورة مثبتة على السفن العسكرية والتجارية، وتقوم بعرض الخرائط الإلكترونية بالمعلومات المخفية في طبقاتها المختلفة على شاشته، والتي تكون بأبعاد مختلفة".

 وأردف العميد فخري أن "برنامج "أكديس" المحلي يقدم في بيئته العديد من المعلومات والأدوات والتسهيلات المطلوبة للملاحة، مثل البيانات الموقعية والحركية الخاصة بعوامة خاصة به، عن طريق الاتصال بجهاز الاستقبال (GPS)، والبيانات الموقعية والحركية وما إلى ذلك للسفن القريبة (عن طريق الاتصال بجهاز استقبال AIS)، وقيادة آلية (Auto Pilot) وبنك المعلومات وأدوات تخطيط الرحلة، وتحذيرات متنوعة للمناطق المحمية الخاصة (مناطق الحماية)، وجدول المد والجزر ومعلومات العمق، حيث يجعل عمليات الملاحة سهلة وممتعة، والأهم من ذلك أنها ذكية وتلقائية لضابط الملاحة أو قبطان السفينة".

 وحضر هذه المراسم، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين.

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