وزير خارجية الجزائر يصل إلى إيران في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الجزائري، "أحمد عطاف"، مساء اليوم الجمعة، إلى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة عمل رسمية، بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد توجيهات قائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اللذين تحدوهما إرادة مشتركة وعزيمة متبادلة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيرانية وترسيخ تقاليد التشاور البيني والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبحسب البيان، من المنتظر أن يجري الوزير الجزائري أحمد عطاف، خلال هذه الزيارة، محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية.

حادث مرور مأساوي في الجزائر:

من ناحية أخرى، عاشت ولاية برج بوعريريج شرق الجزائر على وقع حادث مرور مأساوي، توفي فيه 8 أشخاص وجرح 17 آخرون بسبب انحراف حافلة لنقل المسافرين.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "8 أشخاص لقوا حتفهم، يوم الأربعاء، وأصيب 17 شخصا آخرا في الحادث الذي وقع بولاية برج بوعريريج باتجاه الجزائر".

وأوضحت نفس المصادر أن الحادث ترتب عن انحراف حافلة لنقل المسافرين واصطدامها بالحاجز الحديدي للطريق السيار شرق غرب.

وأكد مركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني الجزائري أن "الحادث المميت تم تسجيله على الساعة 2 سـا و10 د"، مشيرا إلى أنه وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين برج بوعريريج باتجاه الجزائر العاصمة.

وأضاف المصدر نفسه أن فصيلة الطريق السيار شرق-غرب للدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث.